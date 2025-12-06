Pulisic ci sarà contro il Torino? Le ultime sulle sue condizioni

Christian Pulisic è vicino al rientro dal primo minuto nella sfida del Milan contro il Torino, un passaggio atteso dopo le sue recenti noie muscolari. Il club rossonero punta sulla sua qualità in un momento in cui ogni scelta pesa nella corsa della Serie A. I numeri raccolti dall’americano in questa stagione raccontano un impatto forte e continuo. Massimiliano Allegri potrà contare su una pedina capace di incidere nelle zone decisive del campo, un valore che potrebbe orientare l’equilibrio della gara.

Ritorno atteso e numeri che parlano

Il dato più evidente riguardo Pulisic arriva dal contributo messo insieme in questa prima parte di stagione. Lo statunitense ha disputato 11 partite, ha segnato 7 gol e ha servito 2 assist. Sono cifre che raccontano un giocatore capace di incidere sia in costruzione sia nell’area avversaria.

Il Milan, in un calendario che porta verso impegni sempre più impegnativi, sa di poter contare su un profilo esperto e abituato a reggere il peso tecnico della squadra. La Serie A ha già mostrato quanto la sua presenza possa cambiare il ritmo della manovra.

Una scelta che può pesare contro il Torino

Il riferimento alla sfida con il Torino assume un peso specifico notevole. La squadra granata resta una rivale da non sottovalutare, ma un profilo come Pulisic, abituato ai ritmi da grande campione, potrebbe dare una mano non indifferenza ad Allegri e ai suoi compagni di squadra.