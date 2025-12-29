Pulisic non perdona: spunta un dato che incorona l’attaccante del Milan

La rete al Verona è stata l’ottava in campionato per Christian Pulisic, attuale vicecapocannoniere della Serie A. Malgrado i numerosi infortuni registrati in questa prima parte di stagione, “Capitan America” sta evidenziando un feeling importante con le porte avversarie. La sua percentuale di realizzazione è superiore al 50%: su quindici tiri effettuati nello specchio, otto si sono trasformati in gol per il Milan.

Milan, Pulisic ‘cecchino’: il 50% dei tiri in porta diventa gol

Il Milan si è subito lasciato alle spalle la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Il netto 3-0 inflitto al Verona ha permesso ai rossoneri di mantenere la seconda posizione alle spalle dell’Inter. Ad aprire le marcature con gli scaligeri ci ha pensato Christian Pulisic, sempre più determinante per la squadra di Massimiliano Allegri.

Ciò che maggiormente impressiona del giocatore statunitense è la sua confidenza con il gol. Pulisic, infatti, può vantare una percentuale di realizzazione superiore al 50%. Nelle gare di Serie A in cui è sceso in campo ha calciato quindici volte verso la porta avversaria, trovando la rete in ben otto occasioni. Un dato che fa indubbiamente sognare l’intero ambiente rossonero, voglioso di lottare fino in fondo per lo Scudetto.