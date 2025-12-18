Rabiot netto sugli arbitri dopo la Supercoppa: “Possono fare meglio e non parlo solo di stasera”

Il Milan cade contro il Napoli e saluta la Supercoppa Italiana in semifinale. Tanta amarezza e dispiacere, che arriva da uno dei leader di questo club, Adrien Rabiot. Le sue parole ai microfoni di Mediaset dopo la Supercoppa Italiana.
Rabiot nel post-partita: “Dobbiamo ritrovare la solidità, dispiace essere usciti”
Sulla mancanza di Leao.
“No non c’entra la mancanza di Rafa, abbiamo segnato anche senza di lui“.
Solidità e compattezza assenti.
“Il problema è l’assenza di solidità difensiva e compattezza. Le abbiamo perse nelle ultime partite e in attacco non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. In match come questi non hai tante chance, quindi devi essere più cinico. Dispiace, avevamo la possibilità di giocare una finale e vincere un trofeo. Ci dispiace ma manteniamo la calma e proseguiamo nel buon cammino di campionato”.
Sul fallo su Politano e gli arbitri.
“No non era da rosso. In generale l’arbitro non ha fatto una buona prestazione, non parlo solo di stasera e non solo di noi ma in generale, anche delle altre squadre. Noi però potevamo fare meglio, questa partita è passata e dobbiamo continuare a lavorare”.