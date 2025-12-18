Rabiot netto sugli arbitri dopo la Supercoppa: “Possono fare meglio e non parlo solo di stasera”

Il Milan cade contro il Napoli e saluta la Supercoppa Italiana in semifinale. Tanta amarezza e dispiacere, che arriva da uno dei leader di questo club, Adrien Rabiot. Le sue parole ai microfoni di Mediaset dopo la Supercoppa Italiana.

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Le sue parole.

Sulla mancanza di Leao.

Solidità e compattezza assenti.

“Il problema è l’assenza di solidità difensiva e compattezza. Le abbiamo perse nelle ultime partite e in attacco non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. In match come questi non hai tante chance, quindi devi essere più cinico. Dispiace, avevamo la possibilità di giocare una finale e vincere un trofeo. Ci dispiace ma manteniamo la calma e proseguiamo nel buon cammino di campionato”.