Rinnovo Maignan, mossa decisa del Milan: l’annuncio di Moretto cambia lo scenario

La situazione di Mike Maignan continua ad essere un caso complesso in casa Milan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e rischia di lasciare il club a zero nonostante le grandi prestazioni dell’ultimo periodo. Il club rossonero è pronto però ad un rilancio: renderlo il più pagato della rosa insieme a Leao.
La mossa del Milan: Maignan il più pagato insieme a Leao
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Milan avrebbe pronta un’offerta da 7 milioni annui per Maignan, ma il problema resta la volontà del calciatore. Di seguito le sue parole:
“Voglio sottolineare che l’offerta per Maignan è di 5 più bonus per arrivare ai 7. Il Milan vuole trasformare Maignan in quello più pagato della rosa insieme a Leao, successe già a febbraio 2025, poi il Milan si tirò indietro Ad oggi il reale nodo è la volontà di Maignan: dopo quanto accaduto con la trattativa non chiusa per il rinnovo, bisogna capire che tipo di orientamento vorrà prendere. Ad oggi non abbiamo informazioni differenti”.