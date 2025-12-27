Rinnovo Maignan, mossa decisa del Milan: l’annuncio di Moretto cambia lo scenario

La situazione di Mike Maignan continua ad essere un caso complesso in casa Milan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e rischia di lasciare il club a zero nonostante le grandi prestazioni dell’ultimo periodo. Il club rossonero è pronto però ad un rilancio: renderlo il più pagato della rosa insieme a Leao.

La mossa del Milan: Maignan il più pagato insieme a Leao

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Milan avrebbe pronta un’offerta da 7 milioni annui per Maignan, ma il problema resta la volontà del calciatore. Di seguito le sue parole: