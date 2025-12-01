Sergio Ramos e il Milan: c’è l’ULTIM’ORA di mercato, decisione netta

Una carriera che parla da sé. Sergio Ramos ha vinto tanto e dimostrato tanto nella sua lunga avventura nel mondo del calcio, soprattutto con la maglia del Real Madrid. Ora è al Monterrey, dove però non resterà ancora a lungo, visto che a fine dicembre scade il contratto con il club messicano. Proprio per questo, nonostante l’anno prossimo la carta d’identità dirà “40 anni”, lo spagnolo resta un profilo che piace e che potrebbe sbarcare in Serie A.

“Sergio Ramos in Italia? Vi svelo tutto”, Moretto fa luce sulla situazione

Naturalmente un profilo come il campione del mondo spagnolo ha attirato anche l’attenzione dei rossoneri che, dopo Modric, hanno messo nel mirino proprio l’ex compagno al Real Madrid del croato. Ma a fare luce sulla situazione, ci ha pensato l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sottolineando cosa ostacola il suo arrivo in Italia:

“Sergio Ramos gradirebbe l’idea Serie A, così come ha detto Romano. Non ci sono trattative con club italiani, anche perché ha uno stipendio molto importanti. Non tutti i club possono avvicinarsi a queste richieste”

Dunque Moretto ha evidenziato il problema principale nel poter permettersi il classe ’86, anche se il Milan non avrebbe comunque fatto un’offerta.

“Il Milan non ha mostrato interesse”, Moretto spegne le speranze rossonere

Una tifoseria intera stava già pregustando una reunion tra i due ex Blancos sotto la guida di mister Allegri. E invece sempre Matteo Moretto, ha chiarito la posizione del Milan a riguardo: