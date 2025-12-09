Sorpresa Milan, addio già a gennaio: il sostituto arriva dal Napoli

Le riflessioni emerse nelle ultime ore delineano un possibile cambio di rotta nel mercato del Milan. La posizione di Christopher Nkunku non appare più così solida e il tecnico Massimiliano Allegri guarda con attenzione alle opportunità che potrebbero nascere già a gennaio. Sullo sfondo resta la volontà di inserire un centravanti con caratteristiche diverse, mentre prende forma anche il nome di Lorenzo Lucca, uno dei profili più osservati. Uno scenario che potrebbe evolversi rapidamente.

Nkunku può lasciare il Milan già a gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, esistono piste che potrebbero portare il giocatore in Arabia Saudita, anche a titolo definitivo:

“La realtà è che Allegri vorrebbe un attaccante differente e non è detto che già a gennaio Nkunku non possa salutare. Ci sono alcune piste che potrebbero portarlo in Arabia Saudita, anche a titolo definitivo.”

Un’eventuale proposta accettabile, che non generi minusvalenze, verrebbe presa seriamente in considerazione dal Milan. La scelta dipenderà dalle condizioni economiche e dall’utilità dell’operazione rispetto alla costruzione della squadra per la seconda parte della stagione di Serie A.

La ricerca di un nuovo numero nove

In caso di cessione di Nkunku, ci sarà un investimento su un numero nove. La volontà è chiara: il club vuole inserire un centravanti con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori attualmente in rosa. Il nome che emerge è quello di Lorenzo Lucca, oggi al Napoli, un profilo che unisce struttura fisica e possibilità di utilizzo in modi differenti.

La valutazione finale dipenderà dalle eventuali offerte in arrivo per Nkunku. Se dovesse presentarsi una proposta importante, l’addio dopo pochi mesi diventerebbe concreto.