Supercoppa Milan, i convocati ufficiali: la scelta su Leao e Fofana

Ora è ufficiale: Rafa Leao e Youssouf Fofana sono tra i convocati di mister Allegri per la Supercoppa Italiana. Restano indisponibili invece Gimenez, Gabbia e Balentien, a causa dei guai fisici ancora in corso. Convocato anche Ibrahimovic JR.

Supercoppa Italiana, i convocati di Allegri

In attesa del match di giovedì, contro i campioni in carica della Serie A del Napoli, ecco la lista completa dei calciatori convocati dal tecnico rossonero:

Portieri: Maignan, Terracciano, Pittarella.

Difensori: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

Centrocampisti: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

Attaccanti: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.