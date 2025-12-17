Tegola Milan, Allegri rischia di non averlo per il Napoli: il big non si allena con la squadra

Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri al momento impegnato in allenamento con i rossoneri. Il Milan domani sera se la vedrà con il Napoli di Antonio Conte, in semifinale di Supercoppa Italiana, ma Rafa Leao rischia seriamente di saltare il big match.

Milan, cresce la preoccupazione per Leao: le ultime da Riad

Secondo quanto raccolto da Riad, il Milan si sta allenando ma lo sta facendo senza Rafael Leao. Il portoghese non si è aggregato al resto della squadra per la sessione odierna di lavoro.

Sta svolgendo un lavoro personalizzato: non sembra quindi aver recuperato dall’infortunio all’adduttore della coscia destra. Nella giornata di domani arriverà la decisione sulla convocazione contro il Napoli.