Tensione durante Napoli – Milan, il club azzurro si scaglia contro Allegri: nota durissima

Il Milan chiude in anticipo la sua esperienza in terra araba per la Supercoppa Italiana. Un match che ha visto i rossoneri in difficoltà, con un Napoli che invece è riuscito a capitalizzare quanto prodotto nel corso dei novanta minuti. Tuttavia, a tenere banco in questi minuti è anche la tensione che si è riscontrata nel corso della partita.

A far discutere è il comunicato ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli contro il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. Secondo la società del presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico livornese avrebbe pesantemente insultato Lele Oriali.

News AC Milan: il comunicato del Napoli contro Allegri

La SSC Napoli condanna quanto accaduto nel corso della sfida contro il Milan, mettendo nel mirino l’atteggiamento da parte di Max Allegri. Di seguito, quanto scritto dal club partenopeo: