Thiago Silva-Milan, clamoroso retroscena: Ibrahimovic protagonista assoluto

La grande suggestione in queste ultime settimane in casa Milan ha riguardato senza dubbio Thiago Silva. Con i rossoneri alla ricerca di un difensore e con il brasiliano andato via dal Fluminense, il possibile ritorno a Milano del classe ’84 ha fatto sognare molti tifosi. Un sogno rimasto, però, tale, con Thiago Silva che si è poi trasferito al Porto. Un interesse del Milan per il suo ex numero 33 c’è stato per davvero, con Zlatan Ibrahimovic suo principale sponsor. Ma ciò non è bastato.

Ritorno di Thiago Silva: Ibrahimovic ha provato in ogni modo a riportarlo al Milan

Secondo quanto riportato da TMW, ad avvallare la candidatura di Thiago Silva sarebbe stato proprio Ibrahimovic, ex compagno del brasiliano e grande protagonista assieme a lui dello Scudetto 2011. Il forcing dello svedese, però, non è bastato, con il profilo di Thiago Silva che non ha convinto del tutto la dirigenza e lo stesso mister Allegri.

Infatti, nonostante inizialmente si pensasse che Allegri spingesse per l’acquisto del brasiliano, è poi emerso che anche il tecnico livornese non è mai stato totalmente convinto. Per il dispiacere di Ibrahimovic, dunque, il Milan ha deciso di non affondare il colpo preferendo optare per altri profili che al momento non sono ancora stati resi noti.

Solo i prossimi mesi ci diranno se la dirigenza, Furlani ed Allegri avranno avuto ragione o se sarebbe stato meglio seguire il consiglio di Ibrahimovic. Ciò che è certo è che il Milan abbia estremo bisogno di un nuovo difensore.