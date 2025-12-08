Torino-Milan, Allegri scioglie ogni dubbio sul centrocampo: le formazioni ufficiali

Sfida importantissima per il Milan, che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Torino. Nessun errore ammesso per il Diavolo, che deve rispondere alle vittorie di Napoli ed Inter per riprendersi il primo posto assieme ai partenopei. Nel frattempo, sono state annunciate le formazioni ufficiali della sfida, con Max Allegri che ha svelato le sue scelte a centrocampo.

Torino-Milan, Allegri sceglie Loftus-Cheek a centrocampo

Sarà Ruben Loftus-Cheek a sostituire Youssouf Fofana nel centrocampo rossonero. Nessun cambio nel resto dell’undici titolare, con la coppia d’attacco che sarà ancora formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku a causa dell’infortunio di Santiago Gimenez e della febbre di cui è stato vittima Christian Pulisic. Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.