Torino-Milan, non c’è pace per Pulisic: l’annuncio di Allegri spiazza

Il Milan si prepara alla trasferta di Serie A contro il Torino, in un momento delicato della stagione. Dopo la sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, i rossoneri sono chiamati ad una risposta di carattere immediata, per difendere la vetta della classifica.

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico rossonero, purtroppo, deve fare i conti con una possibile assenza pesantissima: si tratta di Christian Pulisic.

Torino – Milan, Pulisic in dubbio per febbre: le parole di Allegri in conferenza stampa

In conferenza stampa, mister Massimiliano Allegri ha presentato la gara contro il Torino, sottolineando l’importanza dell’approccio e facendo il punto sulle condizioni della squadra.

Ma l’attenzione è soprattutto rivolta alle dichiarazioni riguardo le condizioni di Christian Pulisic, la cui presenza resta in forte dubbio:

“Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Per la classifica tutto dipende dai filotti di vittorie che si possono fare, Inter e Napoli sono attrezzate per vincere il campionato. Dobbiamo avere la forza di rimanere lì. Bollettino medico? Pulisic stanotte ha avuto la febbre, vediamo se ci sarà”

Allegri sul momento di Gimenez e Nkunku: “Abbiamo bisogno dei loro gol per restare in alto”

Mister Allegri, nel corso della conferenza stampa, si è poi soffermato sulle condizioni di Santiago Gimenez, evidenziando la sua importanza per la squadra e i progressi nel recupero:

“Gimenez speriamo di averlo presto, è importante per noi. Sta lavorando, in settimana speriamo di riaggregarlo parzialmente. La caviglia è ok, abbiamo bisogno di lui perché è affidabile”

Il tecnico ha poi difeso il francese Christopher Nkunku, invitando a guardare oltre l’investimento e concentrarsi sulle sue qualità:

“Lasciamo perdere l’investimento, lui ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo, ha giocato buone partite, anche lui si deve convincere che deve essere determinante”

Infine, il tecnico livornese ha affrontato il tema del centravanti e della necessità di trovare più gol dai propri interpreti: