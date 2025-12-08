Torino-Milan, notizia tragica per Allegri: infortunio serio per il titolarissimo

Inizio di partita a dir poco catastrofico per il Milan, che dopo appena venti minuti va sotto di due gol con il Torino a causa delle reti di Vlasic su rigore e Duvan Zapata. A rimettere subito in corsa i rossoneri ci ha pensato Adrien Rabiot con un gol capolavoro dalla distanza. Quando la gara sembrava potersi mettere sul binario giusto, è arrivato però un altro duro colpo: l’infortunio di Rafael Leao.

Cambio obbligato per Leao: problema all’adduttore per il portoghese

Verso la mezz’ora Leao è stato costretto ad uscire a causa di un problema all’adduttore. Dopo il fastidio iniziale, il portoghese ha provato invano a continuare, prima di chiedere definitivamente il cambio. Piove sul bagnato per Max Allegri, che con Gimenez ai box e Pulisic influenzato ora perde anche il suo numero 10.

Al posto di Leao, proprio a causa dell’assenza di altri attaccanti, è subentrato Samuele Ricci. Al momento, dunque, l’unico attaccante in campo è Christopher Nkunku, con Ruben Loftus-Cheek spostato in avanti.