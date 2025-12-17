ULTIM’ORA – Annuncio importantissimo di Moretto sul nuovo colpo del Milan!

Il Milan ha scelto la strada da seguire per rinforzare l’attacco nella finestra di gennaio. Il nome è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham, profilo ritenuto funzionale alle esigenze tecniche e fisiche dei rossoneri. La trattativa è entrata in una fase avanzata e i contatti tra i club sono continui, anche se restano alcuni nodi da sciogliere prima di arrivare alla fumata bianca.

Milan – Fullkrug: le ultime

Il punto di partenza è chiaro. Il West Ham ha già fatto sapere di essere disposto a liberare Fullkrug nel mercato di gennaio. Il Milan ha manifestato un interesse concreto e sta lavorando sulla formula dell’operazione. Come riportato da Matteo Moretto su YouTube, la distanza non riguarda tanto la volontà delle parti, quanto i dettagli dell’accordo.

“Il Milan ha deciso di fare all-in su Fullkrug, la punta che serve ai rossoneri. Un’operazione anche semplice che il Milan vorrebbe un prestito secco, mentre il West Ham chiede l’inserimento di un diritto di riscatto”

Il club inglese spinge per inserire un’opzione futura, mentre la dirigenza rossonera preferirebbe mantenere margini di manovra senza obblighi.

Dialoghi in corso tra il Milan e Fullkrug

Parallelamente alla trattativa tra club, resta aperto il dialogo con il giocatore. Alcuni aspetti contrattuali legati all’ingaggio devono ancora essere definiti. Non si tratta di uno stop, ma di passaggi necessari per allineare tutte le parti coinvolte. Il Milan valuta Fullkrug come una soluzione immediata, capace di dare peso e presenza in area.