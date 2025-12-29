Ultim’ora Leao, novità da Milanello: cosa succede in vista di Cagliari

Arrivano novità per quanto riguarda l’infortunio di Rafael Leao: secondo quanto riportato da Sky Sport, il portoghese si sarebbe allenato oggi in gruppo, insieme ai compagni che non sono scesi in campo nella gara contro il Verona. Resta, tuttavia, ancora da valutare il suo effettivo impiego per la sfida contro il Verona.

Leao in gruppo, ma in dubbio per Cagliari

L’allenamento di oggi con i compagni è sicuramente una buona notizia per Leao, che avvicina notevolmente anche il suo rientro in campo. Di per sé non assicura però il suo impiego nella trasferta contro il Cagliari: le sue condizioni dovranno essere valutate giorno per giorno per evitare qualsiasi tipo di rischio, spetterà ad Allegri la decisione finale al riguardo.

Gabbia ancora a parte

Ci vorrà, invece, ancora qualche giorno prima di vedere il rientro in gruppo di Gabbia. Il difensore ha svolto solo lavoro di recupero e il suo impiego per la gara di Cagliari è più che mai in dubbio. Al suo posto, giocherebbe ancora Koni De Winter.

Quando torna Leao? Il portoghese è in dubbio per la gara contro il Cagliari: in caso di forfait, ci sarà sicuramente contro il Genoa.

Quanto torna Gabbia? Il suo recupero per la gara contro il Cagliari è improbabile, dovrebbe esserci contro il Genoa