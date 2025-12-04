ULTIM’ORA – Moretto e Romano: “Milan vicino al colpo”, affare A SORPRESA

Il Milan è vicino all’acquisto di Juan Arizala, terzino sinistro colombiano dell’Independiente Medellín. Secondo i due esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano su You Tube, la trattativa tra i due club sarebbe in una fase molto avanzata.

Milan, possibile colpo a gennaio: potrebbe arrivare Arizala

In attesa di sfidare la Lazio nell’ottavo di finale di Coppa Italia, il Milan è già proiettato sulla sessione invernale di calciomercato. I rossoneri sono intenzionati a cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi per regalare a Massimiliano Allegri un organico in grado di competere fino in fondo per la conquista dello scudetto.

Rientra in quest’ottica l’eventuale acquisto di Juan Arizala dall’Independiente Medellín. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le due società sarebbero ai dettagli per perfezionare questa operazione. L’accordo potrebbe essere trovato sulla base di 2-3 milioni di euro.

Milan, ecco dove potrebbe giocare Arizala

Vent’anni compiuti a ottobre, Arizala ha esordito in prima squadra nel 2023. Recentemente, si è messo in mostra durante il Mondiale Under-20, chiuso con la conquista del bronzo da parte della Colombia. Le sue ottime prestazioni gli sono valse l’inserimento nella squadra ideale della manifestazione iridata.

Con il suo arrivo il Milan aumenterebbe ulteriormente il numero di soluzioni a disposizione per la fascia sinistra. Arizala rappresenterebbe un’alternativa giovane e di qualità a Davide Bartesaghi.