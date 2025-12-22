Ultim’ora Serie A, decisione clamorosa su Milan-Como in Australia

Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, Milan-Como non si disputerà a Perth. Alla base di questa decisione, le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita.

Milan-Como, dietrofront sorprendente: non si giocherà a Perth

Alla disputa di Milan-Como manca ancora un mese e mezzo, ma questo match ha già regalato tante emozioni e continui ribaltamenti di fronte. L’ultimo, freschissimo, è di pochi minuti fa. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida, in programma il prossimo 8 febbraio e valida per la 24ª giornata di campionato, non verrà disputata in Australia.

Questa scelta arriva in maniera del tutto inaspettata. Giovedì scorso, infatti, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli aveva affermato che l’incontro si sarebbe tenuto regolarmente a Perth, essendo stata accolta la richiesta della AFC di impiegare arbitri asiatici e non italiani.

Tuttavia, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, le ulteriori condizioni poste dalla confederazione asiatica avrebbero spinto la Lega a fare un passo indietro definitivo. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale che chiuderà questa triste pagina del calcio italiano.