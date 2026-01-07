Adani ‘attacca’ Allegri: parole durissime per il Milan, avete sentito?

Le parole di Lele Adani tornano a far discutere il mondo Milan. Intervenuto a ‘Viva El Futbol’, l’ex calciatore ha attaccato duramente Massimiliano Allegri e il calcio espresso dai rossoneri, giudicato inadatto al livello europeo. Un’analisi netta, senza sfumature, che mette in discussione idee, approccio e prospettive del Milan in Champions League. Adani non si limita alla critica, ma indica modelli diversi, citando anche gli allenatori concorrenti come Conte e Chivu.

L’attacco di Adani al Milan di Allegri

Lele Adani non usa mezzi termini nel giudicare il Milan di Massimiliano Allegri. Durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’, l’ex giocatore ha espresso una critica profonda al gioco dei rossoneri, ritenuto inadatto al contesto europeo.

“Questo Milan, con questo calcio, in Champions League è improponibile. Giocando così sarai distrutto. Si può difendere anche attaccando e pressando”.

Secondo Adani, il problema non è solo il risultato, ma l’idea stessa di calcio. Un’impostazione giudicata superata, che espone la squadra a difficoltà evidenti contro avversari di livello internazionale.

Il confronto con Conte e Chivu

Nel suo intervento, Adani amplia il discorso e chiama in causa altri allenatori del panorama italiano. Il confronto con Antonio Conte e Cristian Chivu serve a evidenziare una diversa visione del calcio moderno.

“Ci sono allenatori in Italia che non allenano così, come Conte e Chivu. Non capisco se Allegri lo fa per sminuire l’evoluzione o se veramente pensa questo”.

Per Adani, quindi, il calcio è cambiato e richiede intensità, pressione e coraggio. Elementi che, a suo giudizio, mancano nel Milan attuale.