Allegri cambia tutto: la formazione UFFICIALE di Roma-Milan è ricca di sorprese

Il Milan scenderà in campo per affrontare la Roma questa sera. Il club rossonero è chiamato ad accorciare dalla vetta e a distanziare l’avvicinamento delle altre squadre in lotta per un posto in Champions League. Le scelte di Allegri vedono una serie di sorprese per la gara: giocano dall’inizio De Winter, Ricci e Nkunku.

Allegri rilancia tre rossoneri a sorpresa: la formazione ufficiale

La formazione ufficiale schierata da Allegri vede in campo ben tre rossoneri a sorpresa. In difesa, De Winter vince il ballottaggio con Pavovic, mentre a centrocampo Ricci viene preferito a Loftus-Cheek e Fofana. In attacco, si opta per la gestione delle condizioni fisiche di Pulisic, con Nkunku dall’inizio al suo posto. Di seguito l’11 al completo:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.