Allegri dopo Fiorentina-Milan: “Leao? Ecco come sta”, occhio poi alle parole su Fullkrug

Il Milan, dopo il Genoa in casa, frena anche con la Fiorentina in trasferta: il match finisce in pareggio e i rossoneri non approfittano per accorciare le distanze in classifica. Ecco quali sono state le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita a ‘Dazn’ e qual è il pensiero.

Nel post-partita, Allegri a ‘DAZN’ ha dichiarato:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non siamo riusciti nelle occasioni gol, dopo l’1-0 abbiamo avuto la pazienza di portare tante palle vicino l’area e dopo l’1-1 abbiamo commesso lo stesso errore come contro il Genoa e la palla va giocata meglio vicino l’area. Nel calcio non puoi fare 100 occasioni, bisogna continuare a lavorare, è un gruppo straordinario, siamo secondi in classifica momentaneamente e bisogna continuare il nostro percorso”.

“Credo che dopo abbiamo fatto un filino meglio, dobbiamo stare attenti sulle palle inattive, la squadra ha lavorato bene. Loftus-Cheeck, Jashari, c’era bisogno di fare minutaggio e lasciar riposare che ha giocato molto”.