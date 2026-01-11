Allegri dopo Fiorentina-Milan: “Leao? Ecco come sta”, occhio poi alle parole su Fullkrug

Il Milan, dopo il Genoa in casa, frena anche con la Fiorentina in trasferta: il match finisce in pareggio e i rossoneri non approfittano per accorciare le distanze in classifica. Ecco quali sono state le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita a ‘Dazn’ e qual è il pensiero.
Allegri nel post-partita di Fiorentina-Milan
Nel post-partita, Allegri a ‘DAZN’ ha dichiarato:
“Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non siamo riusciti nelle occasioni gol, dopo l’1-0 abbiamo avuto la pazienza di portare tante palle vicino l’area e dopo l’1-1 abbiamo commesso lo stesso errore come contro il Genoa e la palla va giocata meglio vicino l’area. Nel calcio non puoi fare 100 occasioni, bisogna continuare a lavorare, è un gruppo straordinario, siamo secondi in classifica momentaneamente e bisogna continuare il nostro percorso”.
“Credo che dopo abbiamo fatto un filino meglio, dobbiamo stare attenti sulle palle inattive, la squadra ha lavorato bene. Loftus-Cheeck, Jashari, c’era bisogno di fare minutaggio e lasciar riposare che ha giocato molto”.
Poi ancora:
“Scherzavo con Modric dopo il Genoa e diceva che non gli era mai capitato che uno lo seguisse durante tutta la partita, dove andava andava e a un certo punto gli avrebbe detto ‘Mi lasci andare?’ ‘No devo seguirti ovunque’. Il calcio italiano è molto difficile, ci vuole pazienza ma le qualità sono ottime”.
Sui singoli:
“Fullkrug è un giocatore che quando lo porti in area diventa importante. Secondo me ha fatto una buona partita e ricordiamo che viene da un infortunio, ha poco minutaggio. È un ragazzo dalle grandi qualità ma deve soprattutto capire il calcio italiano che è complicato venendo dall’estero Ci vuole molta calma e pazienza e dobbiamo arrivare al 25 maggio nelle migliori condizioni e tra le prime 4. Nkunku ha caratteristiche importanti e da centravanti si esprime molto bene. Leao oggi è rientrato e non sta ancora benissimo, è stato in una posizione un po più defilata.
Infine, sulla classifica:
“Calcoli stasera? Non ci penso, dobbiamo pensare a noi stessi. Queste due partite sono stati due pareggi e dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. Mancano 34-36 punti per entrare in Champions. Andavo piano e non perdiamo di vista quella che è la realtà, stiamo facendo bene ma essere esigenti con noi stessi e migliorare”.