Allegri sorprende tutti: due mosse a sorpresa per Roma – Milan

Massimiliano Allegri continua a preparare la partita che vedrà il suo Milan in campo contro la Roma. L’allenatore ha ancora qualche dubbio da sciogliere e riguarda la difesa: secondo Sky Sport, il tecnico rossonero starebbe pensando sempre più di confermare fra i titolari De Winter, con Pavlovic ancora una volta in panchina. A centrocampo, invece, Ricci è in vantaggio su Fofana e Loftus-Cheek.

Milan, contro la Roma tocca a De Winter e Ricci

La probabile formazione per Roma-Milan disegnata da Sky Sport vede una vera e propria promozione per due acquisti estivi del Milan. Dopo tante panchine, De Winter e Ricci sono pronti a partire dall’inizio anche in un big match così sentito. Il difensore belga, dopo la crescita nelle ultime gare, vedrebbe così una conferma anche in un test molto impegnativo come quello di Roma, con Pavlovic di nuovo in panchina dopo la botta alla testa presa a Firenze.

A centrocampo, invece, sarebbe una vera sorpresa la scelta di rilanciare Ricci al posto di Fofana e Loftus-Cheek. L’italiano sta vedendo il campo con maggiore frequenza nelle ultime gare, guadagnandosi semre più la fiducia di Max Allegri