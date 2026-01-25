Allegri vede il bicchiere mezzo pieno: il lato positivo del pareggio del Milan

Il Milan pareggia per 1-1 contro la Roma, recriminando per il rigore concesso ai giallorossi che ha portato al pari. Al termine del match, Massimiliano Allegri si è però espresso senza delusione per questo risultato, vedendolo positivo per la classifica.

Allegri non dispera: “Un pareggio a Roma ci può stare”

Allegri ha inanzitutto analizzato il match:

“Abbiamo fatto bene i primi 7/8 minuti, poi dopo la Roma è molto brava sulle palle verticali. Maignan è stato bravo, ci ha tenuto in piedi. Poi il secondo tempo è stato diverso, abbiamo fatto meglio tecnicamente. ça partita sembrava indirizzata bene, poi c’è stato quell’episodio del rigore che può capitare. 1-1 a Roma ci può stare, abbiamo allungato sul Napoli e per l’obiettivo finale è importante”

Il tecnico ha spiegato cosa a sua detta è stato sbagliato nel primo tempo:

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto per la loro pressione. Bisognava stare un po’ più ordinati e rallentargli l’azione. Nel secondo tempo loro sono un po’ calati e noi siamo usciti, poi nel calcio non tutto può andare sempre bene”.

Sull’attacco, invece, Allegri si è espresso così: