Arriva la sentenza su Como – Milan: “Lezione di calcio di Fabregas ad Allegri”

Una sfida sì portata a casa, ma tutt’altro che semplice per il Milan, che contro il Como ha faticato, e non poco, per riuscire nell’impresa di espugnare il Sinigaglia. Un 3-1 frutto di tanto sacrificio difensivo, e delle parate di Maignan, con un diavolo bravo a concretizzare le poche palle gol avute a disposizione. Un gioco non brillante, che non è passato inosservato a Lele Adani, che si è voluto esprimere proprio sul match andato in scena a Como.

“Una delle più grandi ingiustizie”, Adani non le manda a dire

Il lariani hanno dimostrato di essere una grande squadra contro il Milan, con tante palle da gol create e un primo tempo quasi perfetto. Un gioco bello sottolineando anche da Lele Adani a Viva el Futbol, in cui si è soffermato sulle differenze di gioco andate in scena al Sinigaglia, definendo ingiusto il risultato finale di 3-1 per i rossoneri. Di seguito le sue parole: