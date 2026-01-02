Il Milan vince e riottiene, almeno momentaneamente, la vetta solitaria della classifica. Per vincere e ottenere i tre punti basta il gol di Rafael Leao, che al 50′ pone il proprio sigillo sull’1-0 che sarà poi il gol definitivo. Dopo la partita si è presentato ai microfoni il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri.

Allegri nel post-partita: “Dobbiamo fare i punti per arrivare nelle prime 4”

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dovevamo fare meglio nel primo tempo.

“Cosa ho detto ai ragazzi alla fine del primo tempo? Che dovevamo fare meglio. Eravamo troppo leggeri, dovevamo fare meglio anche dopo l’1-0, serviva più lucidità e precisione”.

Diversità tra primo e secondo tempo.

“Abbiamo attaccato poco la profondità nel primo tempo, e fatto meglio questa cosa nel secondo. Fofana è stato importante, ha giocato bene tra le linee”.

Su Fullkrug.

“Fullkrug? Ha fatto bene, è arrivato con tanto entusiasmo e ha protetto bene il pallone e di testa ci è stato molto utile. Si è inserito bene”.

Sul sogno Scudetto.