Cagliari-Milan, De Winter svela: “Ecco cosa ha fatto Allegri all’intervallo”

Basta Rafael Leao al Milan per vincere, ottenere i tre punti e riottenere la vetta momentanea. Il portoghese, tornato titolare, timbra subito e risponde presente a inizio secondo tempo, mettendo a segno l’unico gol della serata. Dopo il successo, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria dei rossoneri Koni De Winter

De Winter nel post-partita: “Allegri ci ha svegliato”

De Winter ha parlato dopo il successo del Milan sul Cagliari ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni.

Sulla partita contro il Cagliari.

“Venivano da una vittoria, erano in fiducia, hanno iniziato molto bene”.

L’intervallo.

“Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene. Nel secondo tempo abbiamo ripreso la partita in mano. È andata bene”.

Sogno Scudetto.