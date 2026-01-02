Cagliari-Milan, Fullkrug già titolare? Le probabili scelte di Allegri

Archiviata la vittoria per 3 a 0 contro l’Hellas Verona, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la trasferta di Cagliari, in programma questa sera alle 20.45. Per la sfida contro la squadra guidato da Fabio Pisacane, mancherà proprio Christopher Nkunku per infortunio, reduce dalla doppietta di domenica scorsa, ma è pronto il rientro di Rafael Leao e l’esordio di Niclas Fullkrug.

Milan, Leao è pronto: Allegri scioglie i dubbi

Tutto pronto per la gara di questa sera contro il Cagliari, il Milan vuole regalarsi una notte da capolista aspettando la gara dell’Inter contro il Bologna. Massimiliano Allegri è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi: Nkunku e Gimenez gli unici assenti tra i rossoneri.

Rafael Leao è pronto al rientro tra i titolari, e come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, vista l’assenza del francese e un Pulisic non al meglio, il portoghese sarà supportato da Ruben Loftus-Cheek: il neo acquisto Fullkrug pronto a dare una mano a gara in corso. A centrocampo, pronto a rientrare dal 1′ Fofana, mentre in difesa Gabbia recupera solo per la panchina: De Winter al suo posto.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni del Cagliari e del Milan riportare da La Gazzetta dello Sport:

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kilicsoy.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.