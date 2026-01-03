Cagliari-Milan, nessun dubbio sul migliore in campo: “Ha cambiato la squadra”

A regalare i tre punti al Milan ieri sera contro il Cagliari ci ha pensato il gol di Rafael Leao, ma – non ce ne voglia l’asso portoghese – il grande protagonista tra le file rossonere è stato un altro: Adrien Rabiot. Ennesima grande prestazione del centrocampista francese, in una gara dove l’assist per il gol vittoria di Leao è stata solo l’ultima delle tante giocate decisive. Fioccano ottimi voti in pagella per l’ex Juventus, premiato dalla stampa come il migliore in campo.

Cagliari-Milan, Rabiot guida ancora i rossoneri: “Secondo tempo da trascinatore”

Plebiscito da parte dei quotidiani sportivi, che riconoscono la prova eccellente di Rabiot. La Gazzetta dello Sport ha premiato il francese con un 7.5 dopo una “Prestazione totale, da leader vero. Fa tutto bene, compreso l’assist per la rete di Leao. Acquisto low cost che ha cambiato il Milan“. Stesso voto da parte del Corriere dello Sport, con Rabiot che “suona la carica, però, nella ripresa detta il passaggio a Fofana e offre a Leao il pallone del vantaggio. Secondo tempo da trascinatore“.

Più mantenuto il giudizio di Tuttosport, che assegna un 6.5 al francese che “detta i tempi alla squadra ogni qual volta ce n’è bisogno e soprattutto serve un assist perfetto a Leao che taglia fuori tutta la difesa rossoblù“. Insomma, aldilà dei voti che lasciano il tempo che trovano, è oggettivo che Rabiot sia il motore di un Milan che non può assolutamente fare a meno di lui.

Proprio come alla Juventus, Rabiot si conferma la pedina più importante nello scacchiere di Allegri. Non è un caso che nel periodo in cui il Diavolo non ha potuto contare su di lui causa infortuni, sono arrivati i risultati peggiori.