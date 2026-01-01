Il Milan è pronto ad iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Dopo il successo interno, ottenuto in modo schiacciante contro l’Hellas Verona, la formazione rossonera si prepara per un nuovo impegno di campionato. La squadra di lombarda domani sera tornerà sotto i riflettori della Serie A per affrontare il Cagliari in Sardegna. Alla vigilia della sfida, ha parlato Massimiliano Allegri. Il tecnico ha fatto il punto sull’infermeria, annunciando un’assenza pesantissima: quella di Nkunku.

Nkunku salta Cagliari: l’annuncio di Allegri

Allegri ha esordito in conferenza facendo il punto sull’infermeria rossonera: “La partita di domani è complicata, è la prima dell’anno. È un momento in cui la classifica si sta delineando, va fatto un ulteriore passo in avanti per restare nelle prime quattro. Sarà fondamentale recuperare tutti. Infortuni? Gabbia ha recuperato, oggi ha fatto allenamento con la squadra. Nkunku non è disponibile, persiste il fastidio alla caviglia. Leao ci sarà, vedremo quanto reggerà. Pulisic si è allenato con la squadra, mentre Pavlovic vediamo come sta perché ha avuto attacco febbrile. Fullkrug sarà a disposizione, verrà in panchina”.

In seguito, Allegri ha dichiarato: “Dobbiamo alzare l’asticella tutti, domani dovremo essere bravi a fare un ottima partita a Cagliari. Come ho festeggiato? Ho fatto fatica ad arrivare a mezzanotte. Stamattina c’era l’allenamento, bisognava pensare alla partita di Cagliari. L’obiettivo è di entrare nelle prime quattro. Dobbiamo stare con i piedi per terra ed avere massimo equilibrio. Dietro ci sono Como, Bologna e Lazio che stanno facendo bene. Non sarà facile. Pensiamo a domani, giocheremo in un campo difficile. Sarà una mezza battaglia, giocano molto bene”.

Allegri risponde a Conte e Chivu

Allegri ha anche risposto a Chivu e Conte: “Dovremo essere preparati a livello mentale. Contento se a giugno arrivassimo quarto? L’importante è arrivare a giugno avendo dato il massimo. Il Milan deve giocare la Champions sempre. Dobbiamo ambire al massimo, solo così si possono ottenere grandi risultati. Chi ha ragione tra Chivu e Conte? Uno dice una cosa e uno ne dice un’altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l’Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita e l’altra è la controfavorita”.

Su Pavlovic: “Se non recupera? Ho provato Odogu e Bartesaghi. Domani ci vorrà una prestazione migliore di quella del Verona. Mercato? La società sta monitorando, sono contento della rosa che ho. Vorrei avere tutti a disposizione, già questo sarebbe tanto. Abbiamo una buona squadra, stiamo facendo discretamente bene. Bisogna continuare così”.

Infine, Allegri ha dichiarato: “Se è un vantaggio o svantaggio giocare venerdì? Se vinci è bello, se non vinci è bello giocare di sabato o domenica. Non bisogna guardare il calendario. Esperienza a Cagliari? Sono stato cinque anni lì tra giocatore e allenatore. Sono legato alla città, fare risultato lì è sempre molto complicato. È un vantaggio giocare il 2, perché qualche ragazzo oggi avrebbe potuto fare serata e invece non sarà così dato che domani si gioca già”.