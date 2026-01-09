Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo di mercato: l’annuncio di Romano

Il Milan è alla ricerca di un nuovo laterale mancino. Dopo il passo falso nella trattativa per Juan David Arizala, i rossoneri si sono mossi rapidamente alla ricerca di un giovane esterno sinistro con caratteristiche simili.

Tra i nomi seguiti dai dirigenti rossoneri c’è Joao Victor de Souza Menezes, classe 2006, in forza al Santos, che piace tanto a Igli Tare e Geoffrey Moncada per rinforzare la corsia di sinistra. Purtroppo, è arrivato l’annuncio di Fabrizio Romano che di fatto mette fine alla possibile trattativa.

Mercato Milan, sfuma Souza? Romano annuncia il passaggio al Tottenham

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram, il Tottenham ha praticamente chiuso l’operazione per l’esterno brasiliano. Dopo l’accordo con l’entourage del giocatore, gli Spurs verseranno circa 15 milioni di euro nelle casse del Santos.

Souza dovrebbe atterrare in Inghilterra già domenica per iniziare la sua nuova avventura. Il Milan, dunque, è di nuovo costretto a ripartire con la ricerca di un’alternativa a Bartesaghi ed Estupinan sulla fascia sinistra, da acquistare entro la fine di gennaio.

Milan, delusione Estupinan: Bartesaghi gli ha “fregato” il posto

Il percorso al Milan di Pervis Estupinan in questa prima fase di stagione lascia più di qualche interrogativo. L’esterno colombiano, arrivato in estate come sostituto di Theo Hernandez, sin qui ha faticato a trovare continuità e ad incidere. Nonostante la fiducia iniziale di Mister Allegri, le prestazioni del laterale mancino ex Brighton non hanno convinto.

Con l’ascesa di Davide Bartesaghi, il colombiano sembra destinato a diventare una figura marginale all’interno del progetto rossonero. La dirigenza del Diavolo, intanto, inizia a guardarsi intorno ala ricerca di un’alternativa.