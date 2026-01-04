Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la fascia: Tare punta il talento spagnolo

Il Milan si muove con cautela sul mercato e continua a valutare soluzioni sostenibili per completare la rosa nella seconda parte della stagione. In questa sessione invernale di calciomercato, il direttore sportivo Igli Tare sta osservando con attenzione alcune opportunità, in particolare per la fascia destra. Tra i profili seguiti emerge quello di Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo in scadenza di contratto. Una condizione che potrebbe aprire a margini interessanti per i rossoneri, pronti a cogliere un’occasione favorevole.

Nuovo nome nel mirino: Tare punta gli occhi su Mingueza

La dirigenza rossonera starebbe valutando la possibilità di intervenire sul mercato per migliorare la fascia destra, considerata un reparto da puntellare con un profilo affidabile e già pronto. In questo contesto, prende sempre più quota il nome di Oscar Mingueza.

Secondo transferfeed.com, il Milan sarebbe fortemente interessato al terzino classe 1999. Il difensore è entrato negli ultimi sei mesi del suo contratto con il club spagnolo e potrebbe diventare un rinforzo interessante per la fascia destra a un prezzo molto conveniente. Gli spagnoli, infatti, rischiano di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

Perché il Milan si è fiondato su Mingueza

Mingueza è un terzino destro, ma è capace di interpretare più ruoli sul fronte offensiva. Una duttilità tattica che lo rende un profilo molto appetibile agli occhi del Milan. In questa prima parte di stagione, il calciatore ha collezionato 20 presenze, un gol e 3 assist.

La valutazione di Oscar Mingueza oggi si colloca tra i 18 e i 20 milioni di euro. Difensore cresciuto nel vivaio del Barcellona, ha affinato col tempo una buona qualità nel palleggio e una spiccata visione di gioco. Caratteristiche che il Milan sta cercando.

