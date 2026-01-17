“Ci vuole rispetto”, Allegri contro Fabregas: che risposta in conferenza

Massimiliano Allegri, interevenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara contro il Lecce, è anche tornato su quella che è stata la polemica della settimana. L’allenatore ha infatti risposto a Cesc Fabregas e alle polemiche in merito al gioco espresso dal Milan nella gara contro il Como, vinta con sofferenza e nonostante il dominio avversario.

Queste le parole di Allegri:

“La fortuna è una componente della vita: più te la vai a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo. Poi nelle partite è difficile parlare con i ‘se’. Hanno interpretato molto bene la gara, noi siamo migliorati nel secondo tempo: credo sia stata una bella partita, abbiamo difeso bene nel secondo tempo”.