Fabregas lancia una frecciata ad Allegri: “Noi fuori dalla Champions? È troppo intelligente…”

Al termine della convincente vittoria del Como contro il Torino, con un rotondo 6-0, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni per parlare del match e rispondere alla menzione di Massimiliano Allegri nella lotta per la Champions League. Il tecnico spagnolo ha difeso la sua squadra, sottolineando la giovane età e la grande ambizione del gruppo, mentre ha ironizzato sulla presunta strategia dell’allenatore del Milan riguardo il Como.

Fabregas risponde ad Allegri: “Max è troppo intelligente per fare queste cose”

Il Como ha dato una prova di forza incredibile, dominando il Torino con un 6-0 che ha entusiasmato i tifosi e portato la squadra ancora più in alto in classifica. Al termine del match, Cesc Fabregas ha parlato con il sorriso sulle labbra, ma ha anche risposto in modo deciso alle dichiarazioni di Allegri sulla lotta per la Champions:

“Max è troppo intelligente per fare queste cose pensando di metter o non mettere il Como. Noi siamo il Como, siamo una squadra giovane con una società giovane”

Fabregas ha voluto sottolineare il valore della sua squadra, una compagine che sta facendo bene in Serie A nonostante le sue caratteristiche di gruppo emergente.

La crescita del Como: un gruppo affamato e ambizioso

L’allenatore ha continuato a elogiare il progetto del Como, facendo emergere l’entusiasmo e la determinazione che caratterizzano il gruppo:

“Siamo un gruppo con fame e voglia di crescere”

Fabregas, con la sua esperienza internazionale, è diventato una figura fondamentale per il club, e la sua leadership sta aiutando a far evolvere una squadra che sogna in grande. La vittoria contro il Torino non è solo il frutto di una giornata positiva, ma anche il segno di un progetto che vuole ambire a traguardi sempre più alti.

Con un mix di giovani talenti e giocatori di esperienza, il Como sta dimostrando che, anche in un campionato competitivo come la Serie A, la voglia di emergere e di crescere può fare la differenza.