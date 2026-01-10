Fiorentina-Milan, Allegri: “Fofana? Ecco cosa abbiamo fatto!”, poi l’annuncio su Leao

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa quest’oggi, alla vigilia di Fiorentina-Milan che sarà disputata domani pomeriggio a Firenze alle ore 15:00. Il tecnico ha detto la sua sull’errore di Fofana contro il Genoa, difendendolo, e poi ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Leao.

Massimiliano Allegri ha parlato così di Fofana:

“ Leao? Sta meglio, il secondo tempo è stato migliore. Ha scattato anche di più. Deve ritrovare la condizione ottimale. È importante per lui che cominci anche a fare dei gol: è più sereno”.

“ Gli abbiamo fatto gli auguri , è il suo compleanno. L’altro giorno ha fatto una buona prestazione, purtroppo è scivolato. Può capitare, devo guardare il suo valore: è importante”.

Sulle rivali in campionato:

“Noi abbiamo giocato dopo Napoli-Verona e poteva essere un vantaggio, invece abbiamo pareggiato. Il calcio è ricco di sorprese. Quello di giovedì è un punto importante: al momento ci consente di essere secondi. Ci sono 6 squadre e due rimangono fuori: Inter, Napoli, Milan, Roma e Como “.

Poi le parole su Modric, Fullkrug e Nkunku:

“Nkunku è arruolato, ho alternative. Due partiranno e due in panchina. Modric credo verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato, la Fiorentina sta tornando in salute: la classifica non rispecchia il valore della squadra. Troveremo un ambiente difficile, per noi è importante giocare una bella partita. Dispiace non aver vinto contro il Genoa, ma sarà un punto importante a fine stagione”.

“Per Fullkrug assolutamente niente pressione. Non si decide domani una stagione. Mi spiace per i punti buttati, ma c’è da dare anche continuità all’obiettivo. Non scordiamoci che prima di Verona, le ultime 9 partite, avevamo 3 partite in casa e 6 trasferte. Dobbiamo stare calmi e pensare partita dopo partita. Su Fullkrug deciderò domani mattina. Come detto, ne ho 4 che stanno bene”.”.