Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri stravolge il reparto

La Fiorentina sta per ospitare il Milan di Massimiliano Allegri in casa per un match che può dire tanto – per entrambe le squadre – in termini di classifica. Entrambi i tecnici hanno perciò ragionato sulle scelte da prendere per chi schierare in campo dal 1′ e sono da pochi minuti state comunicate le scelte ufficiali. Diversi cambi per i rossoneri.

Fiorentina-Milan, le scelte di Allegri per combattere la Viola

Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean.

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Fullkrug, Pulisic.

