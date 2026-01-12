Fiorentina-Milan, rossonero disastroso: la stampa ci va giù pesante

Ancora un passo falso per il Milan, che al Franchi con la Fiorentina non va oltre il pareggio per 1-1 e non sfrutta l’occasione di guadagnare punti su Inter e Napoli, impegnate ieri sera a San Siro nel big match finito in parità. Proprio come accaduto pochi giorni fa con il Genoa, il Diavolo acciuffa il pareggio al 90′, rischiando poi di andare nuovamente in svantaggio allo scadere. Prestazione decisamente deludente per i rossoneri, che a tratti si fanno dominare dalla Fiorentina. Tra i giocatori che più hanno fatto male c’è senza dubbio Pervis Estupinan.

Milan, Estupinan ancora bocciato: è il peggiore in campo contro la Fiorentina

Ennesima gara dimenticabile per Estupinan, che continua a far tremendamente fatica. L’esterno ecuadoregno fa male sia in difesa che in attacco, non dando il giusto contributo alla squadra. En plein di 5 in pagella per l’ex Brighton, con la Gazzetta dello Sport che gli assegna un “5 generoso” dopo una gara in cui “regala una chance a Gudmundsson” con una palla orizzontale ed è “inconsistente in fase offensiva“.

Per il Corriere dello Sport la prova del rossonero è una somma di “errori, disimpegni sbagliati e duelli persi“. Critiche anche da parte di Tuttosport, che rimprovera ad Estupinan di aver “peccato di leggerezza“.

Estupinan continua a deludere: è già un flop per il Milan?

Tante gare insufficienti e tanti sulle effettive qualità di Estupinan. Arrivato in estate per raccogliere la pesante eredità lasciata da Theo Hernandez, l’ecuadoregno non ha mai convinto e si è fatto superare nelle gerarchie anche dal giovane Bartesaghi, che – per fortuna – quest’anno sembra essere definitivamente esploso. La sensazione che in casa Milan si sia difronte all’ennesimo flop è sempre più grande.