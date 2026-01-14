Fofana dice addio al Milan? Sta succedendo in queste ore: Di Marzio non ha dubbi

Youssouf Fofana, nonostante le tante critiche dei tifosi, vuole restare al Milan. Il pressing del Galatasaray è però insistente: è questo lo scenario su di lui secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La sua cessione è, quindi, al momento bloccata.

Fofana, il Galatasaray insiste: la risposta del calciatore

Secondo Di Marzio, il Galatasaray starebbe insistendo molto per provare ad cquistare Fofana, sia con il Milan, che con il calciatore. Al momento, però, è proprio il centrocampista francese a non volerne sapere nulla di ogni possibilità di lasciare il club rossonero. La sua volontà, quindi, blocca al momento l’affare, rendendo una permanenza al Milan come lo scenario più probabile.