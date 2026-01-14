Fofana dice addio al Milan? Sta succedendo in queste ore: Di Marzio non ha dubbi

Collage che ritrae Fofana al fianco di Gianluca Di Marzio

Youssouf Fofana, nonostante le tante critiche dei tifosi, vuole restare al Milan. Il pressing del Galatasaray è però insistente: è questo lo scenario su di lui secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La sua cessione è, quindi, al momento bloccata.

Fofana, il Galatasaray insiste: la risposta del calciatore

Secondo Di Marzio, il Galatasaray starebbe insistendo molto per provare ad cquistare Fofana, sia con il Milan, che con il calciatore. Al momento, però, è proprio il centrocampista francese a non volerne sapere nulla di ogni possibilità di lasciare il club rossonero. La sua volontà, quindi, blocca al momento l’affare, rendendo una permanenza al Milan come lo scenario più probabile.

Felice Leopoldo Luongo

