Fullkrug esulta sui social dopo Milan-Lecce: “Sono senza parole!”

Il Milan vince e resta in scia all’Inter. I rossoneri restano a -3 dai nerazzurri, e lo fanno grazie a un gran gol di Niclas Fullkrug, al suo primo gol in rossonero e il primo sigillo davanti ai tifosi a San Siro. Il tedesco esulta sui social per il gol e per i tre punti del Milan. Il suo messaggio.

Fullkrug esulta sui social: “Felice e orgoglioso”

La grande felicità del tedesco, già mostrata durante i festeggiamenti con i compagni, è stata manifestata anche sui profili social dell’attaccante, che ha rivolto un messaggio ai tifosi rossoneri.

“Non ci sono assolutamente parole per questo! Incredibilmente felice e orgoglioso di segnare il mio primo gol in questa atmosfera pazzesca, la mia nuova casa! Grazie mille per (una volta ancora) il vostro supporto. Dai rossoneri!”.