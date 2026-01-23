Fullkrug sul Milan: “Indossare questa maglia è speciale” poi sul gol al Lecce

L’impatto di Niclas Fullkrug al Milan è stato più che positivo. L’attaccante ex West Ham ha sempre risposto presente con buone prestazioni quando chiamato in causa, con la ciliegina sulla torta del gol al Lecce. Questo gol, e le altre emozioni per indossare la maglia rossonera, sono state parte di un’intervista rilasciata questo pomeriggio in un evento Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano con Socios.
Fullkrug: “Indossare la maglia del Milan è speciale”
Niclas Fullkrug ha risposto ad alcune domande durante un Q&A esclusivo con Socios. Le sue parole.
Il gol al Lecce.
“È stata una bella giornata, piena di energia. Un bel momento, di unione, è stato bello che tutti hanno esultato con me. Assist incredibile di Ale (Saelemaekers, ndr), abbiamo esultato insieme, con i tifosi, a San Siro… Che momento è stato“.
Il calore dei tifosi.
“C’è una grande cultura legata al Milan, non solo in curva sud, i fan rossoneri sono ovunque. Quando arriviamo in hotel, in città… Si vede che questo club ha una storia così grande ed una fanbase del genere”.
Esperienze migliori in carriera.
“Ce ne sono un paio davvero grandi. Non solo i “big match”, ma essere promosso in Bundesliga con il Werder Brema è stato un grande momento. Anche quando sono stato capocannoniere in Bundes… Quando ho giocato la mia prima partita ai Mondiali con la Germania… E anche, devo dirlo, l’ultima partita a San Siro con il gol, le emozioni… È difficile da descrivere, così tanta adrenalina, così tante emozioni… Un feeling davvero positivo grazie all’enorme energia che c’era nello stadio”.