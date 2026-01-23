Fullkrug sul Milan: “Indossare questa maglia è speciale” poi sul gol al Lecce

L’impatto di Niclas Fullkrug al Milan è stato più che positivo. L’attaccante ex West Ham ha sempre risposto presente con buone prestazioni quando chiamato in causa, con la ciliegina sulla torta del gol al Lecce. Questo gol, e le altre emozioni per indossare la maglia rossonera, sono state parte di un’intervista rilasciata questo pomeriggio in un evento Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano con Socios.

Fullkrug: “Indossare la maglia del Milan è speciale”

Niclas Fullkrug ha risposto ad alcune domande durante un Q&A esclusivo con Socios. Le sue parole.

Il gol al Lecce.

“È stata una bella giornata, piena di energia. Un bel momento, di unione, è stato bello che tutti hanno esultato con me. Assist incredibile di Ale (Saelemaekers, ndr), abbiamo esultato insieme, con i tifosi, a San Siro… Che momento è stato“.

Il calore dei tifosi.

“C’è una grande cultura legata al Milan, non solo in curva sud, i fan rossoneri sono ovunque. Quando arriviamo in hotel, in città… Si vede che questo club ha una storia così grande ed una fanbase del genere”.

Esperienze migliori in carriera.