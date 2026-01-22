Gimenez-Milan, avete sentito? Le parole del centravanti sul recupero e non solo spiazzano!

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per il big match di domenica sera contro la Roma, partita fondamentale per rimanere sulla scia dell’Inter e mantenere il passo Champions League. Intanto, sono da segnalare le parole di Santiago Gimenez: avete sentito il suo messaggio per i tifosi?

Santiago Gimenez, arrivato al Milan lo scorso gennaio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN Mexico. L’attaccante messicano ha parlato del suo momento difficile a causa dell’infortunio, ma anche del sogno di vestire la maglia rossonera.

Di seguito le parole del Bebote in merito alla sua esperienza al Milan:

“Al Milan devono vedere qualcosa in me. Non ho dimostrato cosa so fare, ma hanno comunque fiducia nelle mie capacità. Apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché non ho mai avuto grandi prestazioni sportive finora. Il Milan è la squadra per cui sognavo di giocare da bambino, guardavo: Dida, Kakà, Crespo, Ronaldinho, Pirlo e mi veniva la pelle d’oca”