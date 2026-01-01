Il Milan blinda il pupillo di Allegri: il rinnovo è imminente!

Il Milan è pronto a blindare uno dei suoi uomini chiave. Mike Maignan, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, starebbe muovendo dei passi concreti verso il rinnovo. Nelle ultime ore le parti si sarebbero venute incontro, portandosi ad un passo dalla fumata bianca. La conferma è arrivata dalle ultime indiscrezioni rilasciate da Nicolò Schira.

Rinnovo ad un passo: Maignan vuole restare al Milan

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le parti sarebbe vicine ad un accordo fino al 30 giugno 2029. Per Mike Maignan sarebbe pronto un ingaggio da 6 milioni di euro, bonus compresi. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile addio a parametro zero, ma con il passare del tempo lo scenario è cambiato.

Ora la direzione sembra chiara: la volontà è quella di continuare insieme. E la sensazione è che Maignan voglia restare a Milano, dove si è costruito un ruolo centrale nel progetto del club di via Aldo Rossi.