Infortunio Camarda, l’attaccante si opera: arriva la decisione del Milan

L’infortunio di Francesco Camarda è ormai noto da giorni, così come noto che il ragazzo dovrà restare fermo per diverso tempo. Prima di apprendere lo sventurato evento che ha colto l’attaccante, le voci di mercato hanno raccontato anche di un possibile suo ritorno in quel di Milano, magari per dare manforte al reparto offensivo di Max Allegri. L’infortunio ha ovviamente cambiato i piani del club.

Infortunio Camarda, la decisione del Milan

Il ragazzo verrà sottoposto oggi ad operazione chirurgica per risolvere il problema alla spalle che lo costringerà a restare ai box per diverso tempi: il recupero potrebbe consumarsi in tre mesi, ma il tutto verrà valutato da qui al prossimo futuro.

Il Milan ha così deciso di prendere una decisione: le voci riguardanti un possibile rientro a Milano sono state definitivamente superate. Camarda resterà a Lecce per la riabilitazione e sarà a disposizione della squadra pugliese per quelle che saranno le ultime partite della stagione.