Infortunio Milan? Le parole di Saelemaekers dopo il Lecce preoccupano

Il Milan ha giocato e vinto in casa contro il Lecce, vincendo di misura grazie al gol del nuovo arrivato Niclas Füllkrug. Nonostante le ottime parate di Falcone, alla fine i rossoneri l’hanno spuntata ma a preoccupare al momento sono le parole di Alexis Saelemaekers. Infortunio per lui? Ecco cos’ha dichiarato.

Alexis Saelemaekers, a ‘Dazn’, ha dichiarato:

“Provo sempre a dare la palla migliore, sono contento per l’assist. Ho sentito una cosa all’adduttore e non ho preso rischi. Preferisco far entrare chi è al 100% pe fare la differenza. Nic è incredibile, avere un attaccante così per noi è molto importante. Siamo contenti per lui”.