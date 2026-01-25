Maignan furioso: sfogo netto al termine di Roma – Milan

Il Milan ha pareggiato per 1-1 in casa della Roma. Netta la crescita dei rossoneri nel corso del match dopo un primo tempo di grande sofferenza, ma il gol del vantaggio siglato da De Winter non è bastato per portarsi a casa il match a causa di un rigore concesso alla Roma per un tocco di mano di Bartesaghi. Su questo episodio, si è espresso con grande rabbia a fine gara Mike Maignan.

Maignan recrimina per il rigore concesso alla Roma

Intervenuto ai microfoni Dazn, il portiere del Milan non ha nascosto la rabbia per questo episodio. Di seguito le parole di Maignan:

“Volevamo vincere, abbiamo trovato una squadra tosta. Lo sapevamo, erano a casa loro. Abbiamo tenuto tutto il primo tempo, abbiamo fatto gol nel secondo. Non ottenere di più è un peccato. Poi abbiamo avuto un rigore contro che…dai, non lo commentiamo che è già passato. Cosa deve fare Bartesaghi? Dove deve mettere le braccia? A questo punto avrebbe poutto fischiare anche il secondo su Pulisic…”

Il riferimento del portiere è in merito ad un cross di Wesley colpito da Pulisic con la mano, ma non punito dall’arbitro con un rigore in virtù della distanza estremamente ravvicinata fra i due giocatori. Il portiere, invece, non ravvisa differenza fra i due episodi

Anche Modric ha pochi dubbi: le sue parole

Anche Luka Modric ha esaltato la gara del Milan e ha espresso qualche rimpianto solo riguardo l’episdio del rigore: