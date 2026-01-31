Maignan parla ai tifosi dopo la firma: c’è una frase che fa già sognare tutti

Mike Maignan ha firmato il suo rinnovo con il Milan, ufficializzato poi anche dalla società. Finisce qui, così, quello che era stato un vero e proprio tormentone per i tifosi rossoneri. Il giocatore ha omaggiato questo momento speciale con delle parole molto emozionanti ai canali ufficiali del club.
Maignan carica i tifosi: “Voglio altri trofei”
Queste le parole di Maignan ai canali ufficiali del Milan per omaggiare la sua firma fino al 2031:
“Sono molto felice. Aspettavamo questo rinnovo da tanto, c’è voluta pazienza ma ce l’abbiamo fatta. Mi trovo molto bene a Milano, anche la mia famiglia. Siamo a casa, auguro tante cose belle ai milanisti. Voglio più trofei e successo, sono ancora di più nella famiglia, per altri cinque anni. A tutti i tifosi: sono ancora qui, forza Milan!“