Mateta al Milan? Il giocatore si espone sui social e svela lo stato della trattativa (FOTO)

Jean-Philippe Mateta è sempre più vicino al Milan, ma manca ancora qualcosa per permettere che l’affare si chiuda in modo da permettere l’arrivo del calciatore già a gennaio. Il Crystal Palace, infatti, non ha ancora trovato un suo sostituto. Il giocatore ha di fatto confermato questo scenario con una storia sui suoi social con semplicemente un emoji che sbuffa.

Mateta-Milan, affare bloccato: il giocatore sbuffa!

Secondo Sky Sport, lo stato della trattativa è al momento quello di un affare bloccato. il Crystal Palace non ha ancora trovato un suo sostituto in virtù delle difficoltà ad arrivare a Strand Larsen del Wolverhampton. Il giocatore non sembra aver preso affatto bene questo stato delle cose e ha reagito con una storia sui social che sembra un messaggio diretto alla società inglese.

La storia social del francese: messaggio al Crystal Palace?

Il giocatore, d’altro canto, ha tantissima voglia di iniziare la sua avventura rossonera il prima possibile. Questa volontà emerge chiarissima anche dalla sua ultima storia sui social con un emoji che sbuffa: un chiaro segno delle difficoltà che stanno emergendo nelle ultime ore nella trattativa, ostacolando il suo sogno a tinte rossonere.