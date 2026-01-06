Mercato Milan, arriva la prima cessione di gennaio: ufficialità ad un passo

Il Milan si muove in modo piuttosto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sotto il primo profilo, il club ha già chiuso l’acquisto di Fullkrug. Riguardo al secondo aspetto, invece, la prima cessione arriverà nelle prossime ore: Zeroli tornerà dal prestito al Monza per passare alla Juve Stabia con la stessa formula.

Zeroli verso la Juve Stabia: affare fatto

La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio: Zeroli cambierà squadra in Serie B. Arrivato al Monza nel gennaio del 2025 (prima della retrocessione del club), il centrocampista ha accumulato poco spazio con la maglia dei brianzoli. Il giocatore ha accumulato in anno un totale di 13 presenze (8 in Serie A e 5 in Serie B). La retrocessione, dunque, non ha aiutato a dargli maggiore spazio in cadetteria e per questo arriverà un altro prestito direzione Juve Stabia per lui.