Mercato Milan, arrivano conferme: lo scambio con la Juventus si può fare per davvero

Il mercato di gennaio potrebbe regalare un clamoroso scambio tra Milan e Juventus. Entrambi i club sono al lavoro per apportare dei miglioramenti ai loro organici e potrebbero venirsi in contro per aiutarsi a vicenda. Negli scorsi si è parlato di un possibile scambio con Federico Gatti in rossonero e Ruben Loftus-Cheek in bianconero. Inizialmente si poteva pensare ad una semplice speculazione di mercato, ma adesso la trattativa potrebbe davvero entrare nel vivo.

Milan-Juve, occhio allo scambio: Gatti e Loftus-Cheek accontentano tutti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe esserci un’accelerata di Milan e Juventus per provare ad imbastire uno scambio con Gatti e Loftus-Cheek protagonisti. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo difensore e tra i preferiti di Max Allegri c’è proprio il centrale bianconero, già allenato durante la sua seconda esperienza alla Juventus.

Al tempo stesso, i bianconeri cercano da tempo un centrocampista e quanto pare tra i profili proposti da Spalletti ci sarebbe anche Loftus-Cheek, apprezzato per le sue duttilità e per le sue caratteristiche da vero e proprio jolly in mezzo al campo.

Per il momento non c’è ancora una vera trattativa, ma l’affare potrebbe sbloccarsi durante gli ultimi giorni di mercato, soprattutto se nei prossimi giorni né Milan né Juventus dovessero riuscire ad acquistare i profili cercati.