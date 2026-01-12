Mercato Milan, arrivano conferme: lo scambio con la Juventus si può fare per davvero

di
Milan e Juventus in campo all'Allianz Stadium durante una sfida di campionato

Il mercato di gennaio potrebbe regalare un clamoroso scambio tra Milan e Juventus. Entrambi i club sono al lavoro per apportare dei miglioramenti ai loro organici e potrebbero venirsi in contro per aiutarsi a vicenda. Negli scorsi si è parlato di un possibile scambio con Federico Gatti in rossonero e Ruben Loftus-Cheek in bianconero. Inizialmente si poteva pensare ad una semplice speculazione di mercato, ma adesso la trattativa potrebbe davvero entrare nel vivo.

Milan-Juve, occhio allo scambio: Gatti e Loftus-Cheek accontentano tutti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe esserci un’accelerata di Milan e Juventus per provare ad imbastire uno scambio con Gatti e Loftus-Cheek protagonisti. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo difensore e tra i preferiti di Max Allegri c’è proprio il centrale bianconero, già allenato durante la sua seconda esperienza alla Juventus.

Al tempo stesso, i bianconeri cercano da tempo un centrocampista e quanto pare tra i profili proposti da Spalletti ci sarebbe anche Loftus-Cheek, apprezzato per le sue duttilità e per le sue caratteristiche da vero e proprio jolly in mezzo al campo.

Federico Gatti esulta durante una partita di campionato della Juventus
Federico Gatti, prende quota lo scambio con Loftus-Cheek

Per il momento non c’è ancora una vera trattativa, ma l’affare potrebbe sbloccarsi durante gli ultimi giorni di mercato, soprattutto se nei prossimi giorni né Milan né Juventus dovessero riuscire ad acquistare i profili cercati.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
Gestione cookie