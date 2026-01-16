Mercato Milan, colpo in arrivo? Il calciatore spinge per la cessione ai rossoneri

Andrej Kostic potrebbe presto accasarsi al Milan. Giovanissimo e di grande prospettiva, sta facendo benissimo con la maglia del Partizan Belgrado. Secondo le ultime indiscrezioni, la sua volontà sarebbe quella di trasferirsi in rossonero, ma come sottolineato da Matteo Moretto, questa non basta da sola per chiudere l’operazione. Ecco tutto ciò che manca affinché si concretizzi l’affare tra le parti.

Milan, Kostic vuole i rossoneri: secondo Moretto c’è ancora distanza tra domanda e offerta

Nel corso della serata, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Andrej Kostic al Milan. Il Diavolo, al momento, per il serbo ha proposto una base fissa di 4 milioni di euro.

Per convincere la dirigenza del Partizan Belgrado, però, serve uno sforzo in più. La distanza, al momento, è di circa 1 milione di euro, poiché i serbi vorrebbero chiudere ad almeno 5 milioni e mezzo di base fissa, più bonus. La trattativa resta aperta e l’esito dipenderà dalla capacità dei club di trovare un punto di incontro, ma intanto Kostic spinge per giocare al Milan.

Chi è Andrej Kostic: il talento che ha stregato il Milan

Nell’estate del 2024, Andrej Kostic viene promosso in prima squadra al Buducnost Podgorica. Con i montenegrini, in 24 presenze colleziona 5 gol e 3 assist, attirando rapidamente l’attenzione di diversi club, su tutti quella del Partizan Belgrado. Il trasferimento in Serbia avviene per una cifra di circa 900 mila euro.

Con la maglia del Partizan, Kostic si fa notare subito. In campionato ha messo a segno 8 reti in 20 presenze, con una media sorprendente di un gol ogni 66 minuti. Marcature decisive che hanno permesso al club di agguantare la vetta della classifica, davanti ai rivali della Stella Rossa. Grinta, personalità e capacità di incidere. Kostic si conferma un’alternativa offensiva di grande valore, nonostante la giovane età, ed il Milan è pronto a puntarci.