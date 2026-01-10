Mercato Milan, due nomi della Juventus nel mirino di Tare: la situazione

Il mercato del Milan ha portato per il momento alla corte di Max Allegri un attaccante: Niclas Füllkrug. Per l’allenatore dei rossoneri una risorsa in più, considerando anche le difficoltà incontrate da Nkunku e Gimenez nella prima parte della stagione.

Mercato, due nomi della Juve nel mirino

Ma ci sarebbero anche altri nomi a stuzzicare il club rossonero: stando a quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Igli Tare starebbe valutando anche alcuni calciatori della Juventus per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Dusan Vlahovic resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera, anche se il tutto dovrà ancora trovare concretezza nel corso del tempo. L’interesse, però, non è sfumato. Federico Gatti è un altro nome che stuzzica Allegri, anche se la Juventus non vorrebbe cederlo ad una diretta concorrente.