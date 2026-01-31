Mercato Milan, fatta per il giovane talento: spiazzata la concorrenza

Ultimi giorni infuocati per il Milan sul fronte calciomercato. Con il rinnovo di Mike Maignan ad un passo, e il probabile arrivo di Mateta dopo quello di Fullkrug, i rossoneri lanciano uno sguardo al futuro del club: fatta per l’arrivo del giovane talento Alphadjo Cissè dall’Hellas Verona.

Milan, arriva Cissè: i dettagli

Come dimostrato negli ultimi anni, la società rossonera è molto attenta al futuro e allo sviluppo del club. Proprio in queste ultime ore, il Milan sta cercando di chiudere l’affare Mateta con il Crystal Palace ma non solo: nel mirino anche il giovane talento del Verona.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, è in chiusura il colpo Alphadjo Cissè. Il classe 2006 è pronto per arrivare al Milan dall’Hellas Verona: l’attaccante concluderà la stagione in prestito al Catanzaro, dove sta facendo molto bene in questi primi 6 mesi.

Mercat0 Milan, chi è Cissè

Come riportato dal noto giornalista, il Milan si è assicurato le prestazioni del giovane attaccante classe 2006 battendo la concorrenza del PSV Eindhoven. L’attaccante italiano ha trascorso questi primi sei mesi della stagione in Serie B in prestito al Catanzaro, dove rimarrà fino alla fine della stagione: 21 presenze collezionate, condite da 6 gol e 1 assist.